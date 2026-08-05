Франция отказала в визе двум кандидатам на место генконсула РФ

Франция отказала в визе уже двум кандидатам на место нового генконсула России в Марселе. Об этом сообщил консул РФ Станислав Оранский.

С его слов, документы третьего кандидата на пост генерального консула РФ в Марселе несколько недель назад направили на рассмотрение. Пока ответа нет.

«Двум кандидатам французы уже отказали. Третья кандидатура пару недель назад была направлена им на рассмотрение. Направили запрос на экзекватуру, но ответа пока не поступало», - рассказал дипломат в разговоре с РИА Новости.

До этого Оранский сообщал, что число дипломатического персонала в Марселе сократилось втрое, если сравнивать с 2022 годом. Известно, что власти Франции уже три года не выдают визу российскому дипломату, который должен начать работу в дипломатическом ведомстве.

Напомним, в феврале 2025 года у консульства РФ в Марселе произошел взрыв. Тогда неизвестные бросили в сад дипломатического ведомства бутылки с зажигательной смесью. Как заявлял Оранский, одного из участвующих в атаке на российское генконсульство полицейские задержали на проукраинском митинге.