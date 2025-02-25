В Марселе задержали подозреваемого в нападении на генконсульство РФ

Французские правоохранительные органы задержали двух человек, одного из которых подозревают в атаке на российское консульство в Марселе.

Как сообщает RT со ссылкой на местную радиостанцию, задержанные - двое мужчин, которые находились на манифестации в поддержку Украины.

«Двое мужчин в возрасте 48 и 59 лет были задержаны на проукраинской манифестации, один из них подозревается в нападении на консульство России», - сообщает СМИ.

Утром 24 февраля на территорию российского дипломатического представительства прилетели две бутылки с зажигательной смесью, после чего произошел взрыв. Пострадавших нет.

Генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский рассказал телеканалу «Звезда», что из-за инцидента никто не пострадал. В российском загранучреждении предположили, что бросить бутылки мог кто-то из граждан Украины, а поскольку Служба внешней разведки России предупреждала о терактах, мы дипломаты морально подготовились и приняли меры безопасности.