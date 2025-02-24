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Генконсул РФ во Франции увидел во взрыве у дипведомства украинский след

Сотрудники генконсульства были морально готовы к провокациям и приняли меры безопасности, отметил генконсул РФ во Франции Оранский.
Игнат Далакян 2025-02-24 16:30:24
© Фото: Steph13Freed, X © Видео: ТРК «Звезда»

Взрыв в российском генконсульстве могли устроить украинцы, но точного ответа пока нет. Об этом заявил «Звезде» генконсул России в Марселе Станислав Оранский.

«Какие-то выводы делать рано, очевидно, это кто-то из граждан Украины. СВР предупреждала о терактах, мы морально подготовились, приняли меры безопасности внутри консульства и провели беседы с сотрудниками», - сказал Оранский.

На данный момент правоохранительные органы занимаются поиском злоумышленников, на месте работают силовики. Оранский добавил, что взрыв на работу консульства не повлияет, завтра она продолжится в обычном режиме.

Напомним, сегодня утром рядом с генконсульством России во Франции произошел взрыв. В городе Марсель неизвестные бросили в сад дипломатического ведомства бутылки с зажигательной смесью. Пострадавших в результате инцидента нет.

#Франция #взрыв #наш эксклюзив #генконсульство #Украинцы #марсель #Генконсул #Станислав Оранский
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