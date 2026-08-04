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Опубликованы кадры боев за Бакшеевку в Харьковской области

Населенный пункт взяли под контроль военнослужащие 71-й гвардейской мотострелковой дивизии.
04-08-2026 14:29
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России продемонстрировало видео с эпизодами боев за населенный пункт Бакшеевка в Харьковской области. Контроль над ним установили военнослужащие 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Север».

Это село в Волчанском районе стало местом, где враг расположил важные опорные пункты. Их задачей было сдержать наступление ВС РФ, обеспечив оборону в населенных пунктах Ивановка, Васильевка и Благодатное. 

Российские подразделения продолжают продвигаться вперед, ломая оборонительные линии и пути снабжения украинских боевиков. Враг оставляет позиции и отступает все дальше и дальше от границы. 

Ранее российское оборонное ведомство опубликовало кадры ведения боевых действий за населенный пункт Веровка на территории Харьковской области. Контроль над ним также установили воины-мотострелки.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ВС РФ #мотострелки #Харьковская область #МО РФ #населенные пункты #Продвижение войск #группировка "север" #71 мсд #Бакшеевка
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