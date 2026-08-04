Минобороны России продемонстрировало видео с эпизодами боев за населенный пункт Бакшеевка в Харьковской области. Контроль над ним установили военнослужащие 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Север».

Это село в Волчанском районе стало местом, где враг расположил важные опорные пункты. Их задачей было сдержать наступление ВС РФ, обеспечив оборону в населенных пунктах Ивановка, Васильевка и Благодатное.

Российские подразделения продолжают продвигаться вперед, ломая оборонительные линии и пути снабжения украинских боевиков. Враг оставляет позиции и отступает все дальше и дальше от границы.

Ранее российское оборонное ведомство опубликовало кадры ведения боевых действий за населенный пункт Веровка на территории Харьковской области. Контроль над ним также установили воины-мотострелки.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.