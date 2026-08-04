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ВС РФ установили контроль над Бакшеевкой в Харьковской области

Населенный пункт взяли под контроль военнослужащие группировки войск «Север».
04-08-2026 14:21
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило об установлении контроля над населенным пунктом Бакшеевка на территории Харьковской области. Это сделали подразделения группировки войск «Север».

Отмечено, что в зоне ответственности группировки за сутки было нанесено огневое поражение украинским боевикам. Это произошло в районах населенных пунктов Устиновка, Черное, Сердобино, Ивановка и Черкасские Тишки (Харьковская область), а также Писаревка, Уланово, Бунякино и Рыжевка (Сумская область). 

Противник в зоне ответственности группировки войск «Север» за сутки потерял более 275 боевиков. Также он лишился двух боевых бронированных машин, 15 автомобилей, пяти артиллерийских орудий и тех станций радиоэлектронной борьбы.

Ранее российское оборонное ведомство опубликовало кадры боев за Устиновку и Белый Колодезь. Уточняется, что они также находились на территории Харьковской области. 

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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