Минобороны России сообщило об установлении контроля над населенным пунктом Бакшеевка на территории Харьковской области. Это сделали подразделения группировки войск «Север».

Отмечено, что в зоне ответственности группировки за сутки было нанесено огневое поражение украинским боевикам. Это произошло в районах населенных пунктов Устиновка, Черное, Сердобино, Ивановка и Черкасские Тишки (Харьковская область), а также Писаревка, Уланово, Бунякино и Рыжевка (Сумская область).

Противник в зоне ответственности группировки войск «Север» за сутки потерял более 275 боевиков. Также он лишился двух боевых бронированных машин, 15 автомобилей, пяти артиллерийских орудий и тех станций радиоэлектронной борьбы.

Ранее российское оборонное ведомство опубликовало кадры боев за Устиновку и Белый Колодезь. Уточняется, что они также находились на территории Харьковской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.