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Киев после взрывов затянуло густым дымом

Мэрия призвала местных жителей не выходить на улицу без необходимости.
Владимир Рубанов 05-08-2026 12:13
© Фото: GeoPWatch, Telegram

В Киеве после серии взрывов ночью и утром возникли десятки пожаров. Небо над городом затянуло густым дымом, сообщило украинское издание «Новости Live».

По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, возгорания зафиксированы в Голосеевском, Деснянском, Оболонском и Святошинском районах города. Пожары и повреждение предприятий привели к ухудшению качества воздуха, пишут городские паблики.

В Киеве после ночных возгораний зафиксировали задымление и повышенное содержание вредных газов в атмосфере. Об этом сообщили в городской администрации. Жителей столицы призвали закрыть окна и не выходить на улицу без необходимости.

Армия России ночью на 5 августа нанесла удары по логистическим центрам Вооруженных сил Украины в Киеве и Киевской области. Эти объекты были задействованы в доставке вооружений и грузов военного назначения, а также в производстве и распределении беспилотных летательных аппаратов.

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