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Покровская об обвинениях синхронисток из РФ: победителей не судят

Бывший главный тренер сборной России отметила, что зачастую идеи крадут именно у наших спортсменов.
Сергей Дьячкин 04-08-2026 16:26
© Фото: Telegram/rus_aquatics

Бывший главный тренер российской сборной по синхронному плаванию Татьяна Покровская прокомментировала обвинения испанской синхронистки Алисы Ожогиной в плагиате. Она сделала это в разговоре с РИА Новости.

По словам Покровской, в этом виде спорта команды всегда заимствуют друг у друга отдельные идеи. Определить, кто у кого что взял, практически невозможно.

Вчера синхронистки сборной России завоевали золото чемпионата Европы в командной произвольной программе. После соревнований Ожогина заявила, что наша команда в последний момент включила в свою программу гибрид, якобы ранее использованный сборной Испании.

«Я хочу прежде всего сказать: победителей не судят», - подчеркнула Покровская.

Она добавила, что в синхронном плавании всегда используют идеи, причем чаще всего их заимствуют у отечественных спортсменов. По ее словам, правила синхронного плавания разрешают такую связку, «не совсем нормальную», которая создает «хаос на воде». Она добавила, что не вполне поняла задумку испанок, и некоторые судьи не поняли этого тоже.

За свое выступление спортсменки нашей сборной получили 285,0346 балла. Испанки заняли второе место, набрав 282,3541 балла. Бронзовые медали достались сборной Италии с результатом 256,1558 балла. Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Наши спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.

#Спорт #плагиат #плавание #соревнование #сборная России #чемпионат Европы #Сборная Испании #Синхронное плавание #произвольная программа #идеи #водные виды спорта #татьяна покровская
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