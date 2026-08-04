ООН собирает информацию об атаках дронов на Кубань и Московскую область

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) собирает и проверяет информацию об атаке беспилотника в Архипо-Осиповке под Геленджиком, в результате которой погибли семь человек, в том числе четверо детей. Об этом официальный представитель управления Марта Уртадо сообщила РИА Новости.

По ее словам, УВКПЧ также изучает сведения об атаке беспилотников в Московской области утром 4 августа, где погибли пять человек. Ведомство намерено установить обстоятельства обоих инцидентов.

«Все стороны конфликта обязаны принимать меры для защиты мирного населения и гражданской инфраструктуры», - подчеркнула Уртадо.

Она также отметила, что атаки в Краснодарском крае и Московской области свидетельствуют об «общей эскалации», которая приводит к увеличению числа пострадавших среди гражданского населения.

Днем 3 августа украинские беспилотники атаковали пляж в Архипо-Осиповке под Геленджиком. По данным властей, погибли семь человек, включая четверых детей, еще 58 человек получили ранения. Утром 4 августа беспилотники также атаковали Московскую область, в результате удара погибли пять человек.