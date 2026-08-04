Воробьев сообщил о пяти погибших при атаке БПЛА на Подмосковье

Пять человек погибли при атаке беспилотников в Московской области, сообщил губернатор Андрей Воробьев. По уточненным данным, ранены 10 человек.

Основные последствия атаки зафиксированы в Чехове. В промышленной зоне Новоселки беспилотник вызвал несколько возгораний. Наиболее крупное из них произошло на складе, где уже ликвидировано открытое пламя. Также повреждены электроподстанция и административное здание. На месте продолжают работать пожарные и другие оперативные службы.

Шесть пострадавших доставлены в Чеховскую больницу, двое - в медицинские учреждения Серпухова и Подольска, еще двое после осмотра отказались от госпитализации. Состояние семерых пострадавших оценивается как средней тяжести, один находится в тяжелом состоянии.

У пострадавших диагностированы осколочные и минно-взрывные ранения, переломы, повреждения мягких тканей и грудной клетки. Врачи оказывают всю необходимую помощь.

Кроме того, в деревне Солнышково обломки дрона повредили частный дом и автомобиль. Пожар был оперативно потушен, пострадавших нет.

Накануне семь человек погибли при атаке украинских дронов на Геленджик. В медучреждения госпитализировали 21 человека. Еще 19 раненым необходимую помощь оказали амбулаторно. Общее число пострадавших, по последним данным оперштаба Кубани, выросло до 58.