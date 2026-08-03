Из-за удара ВСУ в Геленджике погибло шестеро, из них трое детей

Число погибших из-за удара ВСУ по селу Архипо-Осиповка в Геленджике выросло до шести человек, из них трое детей. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

«К сожалению, количество погибших в поселке Архипо-Осиповка выросло до шести человек, трое из них - дети. В этот очень тяжелый момент выражаю искренние соболезнования родным и близким», - говорится в сообщении главы региона.

По его словам, на данный момент общее число пострадавших составило более 40 человек. Семнадцать из них доставили в медучреждения Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа. Кондратьев подчеркнул, что им оказывают всю необходимую помощь.

Губернатор отметил, что случившееся сегодня - целенаправленный удар киевского режима по мирному населению, не имеющего никакого отношения к военной инфраструктуре. Кондратьев назвал произошедшее циничным и бесчеловечным террористическим актом по отношению к детям. Он пообещал оказать всем пострадавшим и семьям погибших всю необходимую поддержку и помощь.