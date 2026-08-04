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В Грузии связали насаждение русофобии с отсутствием помощи Украине

Грузинская оппозиция пытается увеличить русофобию руками необразованной молодежи.
Виктория Стравинская 04-08-2026 21:05
© Фото: Florian Gaertner, Photothek Media Lab, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе обвинил оппозицию в навязанной извне русофобии. Как он написал в соцсетях, иностранная агентура в Грузии объявила Россию своим врагом только после начала украинского конфликта.

О влиянии иностранных агентов Кобахидзе упомянул и две недели назад, комментируя громкий инцидент в Кахетии, где в отеле избили российскую туристку. По версии грузинского МВД, это произошло из-за того, что она и другие россиянки оскорбляли гостей проходившей там свадьбы. Но по версии наших туристок, конфликт произошел из-за того, что они разговаривали на русском языке.

По мнению главного редактора информагентства «Грузинформ» Арно Хидирбегишвили, которым он поделился с Zvezdanews, русофобия в грузинском обществе осталась такой же, какой и была ранее. То, что произошло в Кахетии, он назвал частным эпизодом.

«Я не сказал бы, что сейчас идет нарастание русофобии. Инцидент в Кахетии – это частный эпизод, правда, враждебный, агрессивный и, можно сказать, провокационный», - заявил собеседник телеканала.

Старается увеличить русофобию среди грузин местная оппозиция. Делает она это руками необразованной молодежи, добавил Хидирбегишвили.

«Оппозиция делает это потому, что она получила заказ – срочно осуществить шестую попытку госпереворота. Причина – Грузия “подвела” Украину», - отметил главред грузинского агентства.

По его слова, к роли, к которой готовили Грузию долгие годы, она оказалась не готова. Речь идет о том, что в Тбилиси не стали помогать киевскому режиму.

В марте этого года в МИД РФ заявили, что наша страна готова нормализовать отношения с Грузией. Однако это зависит от действий грузинской стороны. Замглавы российского внешнеполитического ведомства Михаил Галузин напомнил, что не Москва разрывала с Тбилиси отношения.

Что касается русофобии в Грузии, то стоит напомнить инцидент, когда для входа в бар в Тбилиси от россиян требовали заполнить специальную анкету с политическими вопросами. В частности, граждан России грузины принуждали признать, что «Крым – это Украина, как и другие спорные территории, Абхазия и Цхинвальский регион - Грузия». Это происходило в 2022 году.

#Россия #Украина #Русофобия #Грузия #оппозиция #наш эксклюзив #грузины #Арно Хидирбегишвили
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