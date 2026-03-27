В МИД заявили о готовности нормализовать отношения с Грузией

По словам замглавы МИД Галузина, все будет зависеть от действий грузинской стороны.
Глеб Владовский 27-03-2026 01:32
© Фото: Roman Naumov URA.RU Globallookpress

Россия готова нормализовать отношения с Грузией. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

«Все зависит от грузинской стороны. Не Россия разрывала с Грузией отношения. Это сделал режим (бывшего президента Михаила - Прим. ред.) Саакашвили», - подчеркнул дипломат.

Он также отметил, что Москва готова двигаться в этом направлении так далеко, как этого захотят в Тбилиси, пишут «Известия».

Ранее в российском МИД заявили, что не увидели каких-либо предпосылок для возонбовления диалога с грузинской стороной. Отмечается, что Тбилиси придерживается занятой еще режимом Саакашвили позиции об увязке возобновления дипотношений с отказом России от признания Абхазии и Южной Осетии.

#в стране и мире #Грузия #МИД России #дипотношения #Михаил Галузин
