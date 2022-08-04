Грузинский бар ввел русофобную «визу» для граждан РФ

Посетители должны заполнить анкету, в которой нужно признать Крым украинским, а Абхазию - грузинской.

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Для входа в бар Dedaena Bar в Тбилиси от россиян теперь требуют заполнить специальную анкету с политическими вопросами. В частности, посетителей принуждают признать, что «Крым - это Украина, как и другие спорные территории, Абхазия и Цхинвальский регион - это Грузия». Также от россиян требуют осуждения специальной военной операции на Украине.

Решение руководства бара вызвало возмущение в Сети. Пользователи Google начали писать негативные отзывы, в которых обвиняют бар в русофобии и ненависти.

Ранее немецкий журналист Ульрих Хайден, который вернулся из России в ФРГ после 30 лет жизни в Москве, пришел в ужас от русофобский настроений в Берлине. Журналист рассказал, что в фешенебельном районе Фридрихсхайн сегодня на стенах домов можно встретить нарисованные «антироссийские плакаты ненависти».