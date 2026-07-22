ГД приняла законы об ограничениях для избегающих наказания релокантов

Госдума на пленарном заседании приняла пакет законов о применении временных ограничений в отношении осужденных релокантов, уклоняющихся от уголовного или административного наказания. Текст документа опубликован на официальном сайте Государственной Думы России.

Первым законом устанавливается, что ограничения будут действовать в отношении тех, кто осужден по приговору суда, либо тех, кто привлечен к административной ответственности за невыполнение предписаний органа, который контролирует соблюдение законодательства об иноагентах. Отмечается, что МВД России должно будет подтвердить, что человек уклоняется от назначенного наказания и находится за пределами страны. При наличии всех условий ограничительные меры могут быть применены.

Если МВД признает, что нарушитель уклоняется от исполнения наказания, то для него предусмотрено 14 ограничений. В них входит: запрет регистрации как ИП или как самозанятый, возврат без рассмотрения заявления о кадастровом учете и регистрации прав на недвижимость, ограничение права управления транспортом и запрет на регистрацию недвижимости, отказ в оформлении кредитов и займов.

Помимо этого, таким гражданам могут отказать в предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме, откажут в выдаче лицензий и аккредитаций, а ранее выданные приостановят. Также запретят банкам предоставлять нарушителям доступ к своему программному обеспечению для переводов средств, включая мобильные приложения и сайты, а еще заморозят деньги и имущество.

Будет, кроме того, ограничено совершение консульских действий за границей и отказано в совершении нотариальных действий. Релокантам запретят заключать сделки по доверенности и использовать электронную подпись.

Все решения о применении этих мер будет принимать Минюст. В ведомство предложения смогут направлять МВД, ФСБ, ФССП, ФНС и Генпрокуратура. Данные о правонарушителе внесут в список на сайт Министерства юстиции и ограничения начнут действовать со следующего дня после публикации.

Снять санкции могут, но после того как будет отменен приговор или постановление о наказании, отсрочка или освобождение от отбывания наказания, начало исполнения наказания, возвращение человека в Россию или его смерть.

Что касается второго закона, то он вносит корреспондирующие изменения в отдельные законодательные акты для приведения в соответствие с основным законом. Оба законно вступают в силу со дня официального опубликования.

В конце мая этого года Госдума приняла закон об аресте имущества релокантов-правонарушителей. Сообщалось, что арест имущества смогут назначать за злоупотребление свободой массовой информации, нарушение распространения сведений о защищаемых лицах, призывы к введению санкций против России, пропаганду нацистской символики, производство и распространение экстремистских материалов, публичные призывы к нарушению территориальной целостности России и дискредитацию Вооруженных сил РФ.