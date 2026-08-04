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Путин наградил орденом Мужества посмертно главного инженера ЗАЭС Яковлева

Водитель Дмитрий Филиппов был посмертно награжден медалью «За храбрость» II степени.
Сергей Дьячкин 04-08-2026 18:14
© Фото: Telegram/znppofficial

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества посмертно главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева. Он погиб в результате атаки украинского дрона 15 июля.

Также сообщается, что был посмертно награжден водитель Дмитрий Филиппов. Его наградили медалью «За храбрость» II степени.

О гибели Яковлева сообщил гендиректор госкорпорации по атомной энергии «Росатом» Алесксей Лихачев. Дрон боевиков ударил по служебному автомобилю на границе промышленной площадки станции и города Энергодар. Вместе с главным инженером ЗАЭС погиб водитель машины. Лихачев назвал произошедшее целенаправленным террористическим актом со стороны киевского режима.

Представители ЗАЭС назвали произошедшее убийством специалиста, который посвятил свою жизнь атомной энергетике и ежедневно отвечал за безопасную эксплуатацию атомной станции. Именно такие люди обеспечивают ядерную и радиационную безопасность, от которой зависит безопасность миллионов людей - жителей Запорожской области, России, Украины и всей Европы.

«Убийство атомщика - это преступление, которому невозможно найти оправдание», - заявили в пресс-службе станции.

Там назвали преступление боевиков не просто посягательством на человеческую жизнь, но и на сам принцип безопасности ядерных объектов, который должен оставаться вне политики и насилия. Коллектив Запорожской АЭС выразил глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибшего.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте после атаки дрона на гражданский автомобиль, в котором находился главный инженер ЗАЭС. По данным следствия, 15 июля в Энергодаре беспилотник ВСУ квадрокоптерного типа атаковал легковой автомобиль, двигавшийся по улице Энергетиков. В результате удара погибли водитель автомобиля и Яковлев, находившийся в салоне. Еще один пассажир, также являющийся сотрудником станции, получил ранения.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил убийство Яковлева украинскими боевиками. В организации подчеркнули, что о трагедии проинформировала Россия. Гросси в очередной раз напомнил о недопустимости обстрелов ЗАЭС и ее персонала.

#награждение #Владимир Путин #Александр Яковлев #Орден мужества #атомная станция #Запорожская АЭС #главный инженер #заэс #удар ВСУ #медаль "За храбрость" #дмитрий филиппов
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