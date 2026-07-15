В результате удара ВСУ погиб главный инженер Запорожской АЭС

Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев погиб в результате удара ВСУ. Об этом сообщил генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алесксей Лихачев.

Дрон ударил по служебному автомобилю на границе промышленной площадки станции и города Энергодар. Также погиб водитель машины Дмитрий Филиппов.

«Сегодня днем в результате целенаправленного террористического акта киевского режима был убит главный инженер Запорожской атомной электростанции Александр Яковлев», - сказал глава Росатом.

Лихачев назвал произошедшее террористическим актом со стороны киевского режима.

Ранее глава Росатома обратился к Международному агентству по атомной энергии с призывом дать оценку продолжающимся атакам ВСУ на Запорожскую АЭС и Энергодар.