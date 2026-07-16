Глава МАГАТЭ Гросси осудил убийство главного инженера ЭАЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил убийство украинскими боевиками главного инженера ЗАЭС Александра Яковлева. Об этом он сообщила пресс-служба организации.

«Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил этот инцидент, заявив, что он представляет собой недопустимое нападение на атомную электростанцию и ее руководство, а также создает серьезную угрозу ядерной безопасности», - говорится в сообщении.

В МАГАТЭ подчеркнули, что об инциденте организацию информировала Россия. Гросси в очередной раз напомнил о недопустимости обстрелов ЗАЭС и ее персонала.

Российский МИД, комментируя случившееся, высказал предположение, что такими действиями Киев привлекает дополнительное внимание своих западных спонсоров в попытке выбить финансирование.

Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что Яковлев погиб вместе со своим водителем в результате удара по служебному автомобилю станции. По его словам, атака была совершена дроном на границе промышленной территории Запорожской АЭС и Энергодара.