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Глава МАГАТЭ Гросси осудил убийство главного инженера ЭАЭС

Дрон ВСУ влетел в автомобиль специалиста в Энергодаре.
Константин Денисов 16-07-2026 04:28
© Фото: Albert Ottidpa, Global Look Press

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил убийство украинскими боевиками главного инженера ЗАЭС Александра Яковлева. Об этом он сообщила пресс-служба организации.

«Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил этот инцидент, заявив, что он представляет собой недопустимое нападение на атомную электростанцию и ее руководство, а также создает серьезную угрозу ядерной безопасности», - говорится в сообщении.

В МАГАТЭ подчеркнули, что об инциденте организацию информировала Россия.  Гросси в очередной раз напомнил о недопустимости обстрелов ЗАЭС и ее персонала.

Российский МИД, комментируя случившееся, высказал предположение, что такими действиями Киев привлекает дополнительное внимание своих западных спонсоров в попытке выбить финансирование.

Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что Яковлев погиб вместе со своим водителем в результате удара по служебному автомобилю станции. По его словам, атака была совершена дроном на границе промышленной территории Запорожской АЭС и Энергодара.

#в стране и мире #беспилотники #МИД РФ #дроны #Росатом #МАГАТЭ #Алексей Лихачев #запорожская область #энергодар #Инженеры #заэс #Рафаэль Мариано Гросси
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