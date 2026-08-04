МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Гусейна Гасанова приговорили к четырем годам тюрьмы за отмывание денег

В доход государства изъяли недвижимость блогера стоимостью в 46 млн рублей.
Виктория Стравинская 04-08-2026 16:37
© Фото: VK/guseinn

Блогера Гусейна Гасанова приговорили к четырем годам колонии и штрафу в один миллион рублей. Такое решение вынес Пресненский районный суд Москвы, признав его виновным в отмывании денег.

«Пресненский районный суд города Москвы 4 августа 2026 года признал Гасанова Гусейна виновным в совершении преступления <…> и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 4 года со штрафом в размере 1 млн рублей», - говорится в сообщении судов общей юрисдикции города Москвы.

Известно, что также Гасанова лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов. Это ограничение против блогера будет длиться два года.

Кроме того, в доход государства по решению суда изъято нежилое помещение в Пресненском районе Москвы. Цена недвижимости – 46 миллионов рублей.

Правоохранительные органы установили, что Гасанов задолжал налоговой более 170 миллионов рублей. Заработанные деньги блогер легализовал путем фиктивной сделки – договора купли-продажи апартаментов в столице. На данный момент Гусейн Гасанов находится в международном розыске.

Напомним, МВД России объявило в федеральный розыск блогера-миллионника в мае 2025 года. Его обвиняют в отмывании денежных средств.

#Москва #в стране и мире #преступление #суд #Приговор #нарушение #Пресненский суд #блогер #лишение свободы #изъятие #Гусейн Гасанов #легализация средств
1
«Курьер». Наземный. Робототехнический
2
330 лет ВМФ. Разговор с Главкомом
3
«Войска БПС группировки «Север»
4
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
5
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
6
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
7
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
8
УБИМ. Три машины в одной броне
9
Наземные беспилотники инженерных войск
10
БПЛА для войск БПС
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 