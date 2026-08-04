Гусейна Гасанова приговорили к четырем годам тюрьмы за отмывание денег

Блогера Гусейна Гасанова приговорили к четырем годам колонии и штрафу в один миллион рублей. Такое решение вынес Пресненский районный суд Москвы, признав его виновным в отмывании денег.

«Пресненский районный суд города Москвы 4 августа 2026 года признал Гасанова Гусейна виновным в совершении преступления <…> и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 4 года со штрафом в размере 1 млн рублей», - говорится в сообщении судов общей юрисдикции города Москвы.

Известно, что также Гасанова лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов. Это ограничение против блогера будет длиться два года.

Кроме того, в доход государства по решению суда изъято нежилое помещение в Пресненском районе Москвы. Цена недвижимости – 46 миллионов рублей.

Правоохранительные органы установили, что Гасанов задолжал налоговой более 170 миллионов рублей. Заработанные деньги блогер легализовал путем фиктивной сделки – договора купли-продажи апартаментов в столице. На данный момент Гусейн Гасанов находится в международном розыске.

Напомним, МВД России объявило в федеральный розыск блогера-миллионника в мае 2025 года. Его обвиняют в отмывании денежных средств.