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СК РФ предъявил блогеру Гасанову заочное обвинение в легализации денег

По данным следствия, блогер Гусейн Гасанов уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 170 миллионов рублей.
Ян Брацкий 2025-05-14 20:34:48
© Фото: guseinn, VK

Блогер-миллионник Гусейн Гасанов заочно арестован. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ. Гасанова обвиняют в легализации денежных средств в особо крупном размере.

По данным следствия, в 2019-2021 годах Гасанов уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 170 миллионов рублей. При этом блогер легализовал незначительную часть суммы, чтобы придать видимость правомерного владения, считают правоохранители.

«По ходатайству следователей столичного СК Гасанову судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщает ведомство.

В Следственном комитете РФ объяснили объявление Гасанова в международный розыск тем, что он скрылся на территории другого государства.

О том, что МВД РФ объявило Гасанова в розыск, стало известно ранее. По данным паблика Mash, Гусейн Гасанов может находиться на территории Азербайджана.

#налоги #СК РФ #Уголовное дело #Долги #блогер #Гасанов
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