Голосование на выборах в Государственную думу Российской Федерации, скорее всего, будет длиться три дня. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова на совещании с представителями политических партий.

«Единый день голосования предполагается 20 сентября. Я хочу сказать, что мы с коллегой предварительно обсуждали и, скорее всего, примем решение о том, что это голосование будет трехдневное, поскольку это запрос наших избирателей - так удобнее», - цитирует ТАСС слова Памфиловой.

По закону решение о назначении даты выборов депутатов Госдумы должно быть принято с 1 по 21 июня, региональных выборов - с 11 по 21 июня, выборов в органы местного самоуправления - с 21 июня по 1 июля 2026 года. Напомним, действующий состав нижней палаты парламента россияне выбирали в 2021 году также в трехдневном формате.

Ранее Владимир Путин констатировал рост террористических угроз. Глава государства заявил, что киевский режим и его покровители прибегли к открытым террористическим методам, пытаясь сорвать голосование в Донбассе и Новороссии. Президент призвал обеспечить безопасность всех участников голосования в России в сентябре 2026 года. Украина не проводит выборов и планирует помешать их проведению в Донбассе, отметил президент.