МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Politico: Вашингтон увеличил число разведчиков на Кубе

Издание пишет, что США готовы использовать любые инструменты, чтобы добиться от Гаваны желаемых шагов, но пока «предпочитают дипломатию».
Сергей Дьячкин 04-08-2026 15:54
© Фото: Joaquin Hernandez, XinHua, Global Look Press

Вашингтон за последние несколько месяцев нарастил разведывательный потенциал на Кубе. Об этом пишет американская газета Politico.

Источник издания сообщил, что США недавно направили на Кубу сотрудников разведки. Не уточняется, о каких именно из 18 американских разведслужб идет речь. Другой собеседник газеты отметил, что ЦРУ усиливает присутствие в карибской республике. Однако, но не привел подробностей.

«Такие шаги в разведывательной сфере могут предвещать различные действия», - говорится в материале.

По мнению журналистов, речь может идти как о военной операции США на Кубе, так и об активизации усилий, направленных на то, чтобы настроить кубинских чиновников и обычных граждан против руководства. Сообщается, что Вашингтон готов использовать любые инструменты, в том числе касающиеся работы спецслужб, чтобы добиться от кубинского руководства желаемых шагов, но пока «предпочитает дипломатию».

Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель в очередной раз опроверг утверждения Вашингтона, что островное государство представляет угрозу интересам США. По его словам, угрозой являются сами Соединенные Штаты. Диас-Канель упомянул и об очередном коллапсе электроэнергетической системы. По его словам, некоторые тепловые электростанции на острове «уже запускаются, а другие синхронизируются и наращивают нагрузку». Он подчеркнул, что это осуществляется «в условиях геноцидной нефтяной блокады» Кубы со стороны США.

До этого Диас-Канель говорил, что Америка ведет беспощадную войну против Кубы, цель которой - лишить страну возможности удовлетворять фундаментальные потребности народа. По словам кубинского лидера, каждая мера и действие Вашингтона представляют собой атаки на источники дохода государства. По его мнению, они направлены на перекрытие доступа республики к финансовым путям, поставкам топлива и передаче технологий.

#в стране и мире #сша #ЦРУ #Дональд Трамп #Куба #санкции #шпионаж #разведчики #блокада Кубы #Вашингтон #Мигель Диас-Канель #Гавана #разведслужбы
1
«Курьер». Наземный. Робототехнический
2
330 лет ВМФ. Разговор с Главкомом
3
«Войска БПС группировки «Север»
4
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
5
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
6
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
7
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
8
УБИМ. Три машины в одной броне
9
Наземные беспилотники инженерных войск
10
БПЛА для войск БПС
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 