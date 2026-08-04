Politico: Вашингтон увеличил число разведчиков на Кубе

Вашингтон за последние несколько месяцев нарастил разведывательный потенциал на Кубе. Об этом пишет американская газета Politico.

Источник издания сообщил, что США недавно направили на Кубу сотрудников разведки. Не уточняется, о каких именно из 18 американских разведслужб идет речь. Другой собеседник газеты отметил, что ЦРУ усиливает присутствие в карибской республике. Однако, но не привел подробностей.

«Такие шаги в разведывательной сфере могут предвещать различные действия», - говорится в материале.

По мнению журналистов, речь может идти как о военной операции США на Кубе, так и об активизации усилий, направленных на то, чтобы настроить кубинских чиновников и обычных граждан против руководства. Сообщается, что Вашингтон готов использовать любые инструменты, в том числе касающиеся работы спецслужб, чтобы добиться от кубинского руководства желаемых шагов, но пока «предпочитает дипломатию».

Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель в очередной раз опроверг утверждения Вашингтона, что островное государство представляет угрозу интересам США. По его словам, угрозой являются сами Соединенные Штаты. Диас-Канель упомянул и об очередном коллапсе электроэнергетической системы. По его словам, некоторые тепловые электростанции на острове «уже запускаются, а другие синхронизируются и наращивают нагрузку». Он подчеркнул, что это осуществляется «в условиях геноцидной нефтяной блокады» Кубы со стороны США.

До этого Диас-Канель говорил, что Америка ведет беспощадную войну против Кубы, цель которой - лишить страну возможности удовлетворять фундаментальные потребности народа. По словам кубинского лидера, каждая мера и действие Вашингтона представляют собой атаки на источники дохода государства. По его мнению, они направлены на перекрытие доступа республики к финансовым путям, поставкам топлива и передаче технологий.