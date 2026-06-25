Президент Кубы обвинил США в ведении беспощадной войны

США ведут беспощадную войну против Кубы. Их цель – лишить страну возможности удовлетворять фундаментальные потребности народа. Об этом заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель.

«Агрессия США против Кубы непрерывна, она усиливается из-за их бессилия перед невозможностью нас победить. Американское правительство уверено, что ни одна страна не сможет функционировать и выжить в условиях такой беспощадной войны», - говорится в сообщении кубинского лидера в X.

Со слов Диас-Канеля, каждая мера и действие Вашингтона представляют собой атаки на источники дохода государства. По его мнению, они направлены на перекрытие доступа республики к финансовым путям, поставкам топлива и передаче технологий.

Кубинский лидер поделился, что американское экономическое давление все же оказывает «конкретное и жестокое воздействие». Однако способность кубинского народа «сопротивляться и созидать» поражает Вашингтон.

Ранее сообщалось, что блокада Кубы со стороны США за 67 лет нанесла стране ущерб в миллиарды долларов. Помимо этого, она стала препятствием на пути экономического и социального развития.

В начале июня в ООН призвали Соединенные Штаты немедленно снять санкции с Кубы, так как они ставят под угрозу жизни людей. Такие же жесткие пакеты санкций направлены против целых секторов экономики.