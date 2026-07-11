Президент Кубы назвал США угрозой на фоне энергоколлапса

Куба не представляет угрозы, как Соединенные Штаты. Об этом заявил президент карибской республики Мигель Диас-Канель, вновь опровергая утверждения Вашингтона, что Куба представляет угрозу интересам США.

«Куба не является угрозой, угроза - это США», - говорится в его сообщении в соцсети Х.

Диас-Канель упомянул и об очередном коллапсе электроэнергетической системы. С его слов, некоторые тепловые электростанции на острове «уже запускаются, а другие синхронизируются и наращивают нагрузку». Он подчеркнул, что это крайне сложный процесс, который осуществляется «в условиях геноцидной нефтяной блокады» Кубы со стороны США.

Напомним,10 июля национальная электроэнергетическая система Кубы вышла из строя во второй раз за последнюю неделю. Предыдущий раз это произошло 6 июля. Из-за этого более 10 миллионов человек остались без света. Отключение электричества затронуло две трети страны.

В конце июня президент Кубы обвинил США в ведении беспощадной войны. По словам Диас-Канеля, каждая мера и действие Вашингтона представляют собой атаки на источники дохода государства.