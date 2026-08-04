Регулярные удары ВСУ по мирным жителям - это стратегическая позиция киевского режима, которая не останется без ответа. Об этом Zvezdanews сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Она указала на атаку украинских беспилотников в Московской области, которая произошла утром. Губернатор региона Андрей Воробьев сообщал о пяти погибших и 10 пострадавших. Основные последствия атаки были зафиксированы в Чехове. Сообщалось, что состояние семерых пострадавших оценивается как средней тяжести, один находится в тяжелом состоянии.

«Каждый день мы видим такую стратегическую позицию Украины. Они теперь целенаправленно бьют только по мирным жителям. Они ударяют по детским площадкам. По автобусу, где едут дети из Белоруссии отдыхать на море. Они избрали эту тактику, чтобы пытаться давить через самое больное», - подчеркнула Лантратова.

Она добавила, что киевский режим заявляет о своем соответствии всем международным нормам. Но эти нормы Киев постоянно нарушает.

«Я для себя выписала нормы международного гуманитарного права и все те резолюции Совбеза ООН, которые подписывали разные страны - Украина, Дания, Греция, Великобритания», - рассказала Лантратова.

Уполномоченный по правам человека отметила, что первая норма запрещает удары по мирным жителям. По словам Лантратовой можно больше суток перечислять все те удары, что наносили ВСУ - в Донецке, Луганске, российских приграничных регионах.

Лантратова подчеркнула, что вторая норма «нельзя останавливать образовательный процесс» - также неоднократно нарушалась киевским режимом. Она напомнила о трагедиях в Старобельске и Энергодаре. Лантратова напомнила про удары по Волновахе и Ясиноватой, работу в которых она курировала, будучи депутатом Госдумы.

«Я видела те разрушенные школы, те детские садики. Я вспоминаю, когда я приезжала сама туда, мы с педагогами по несколько часов сидели в подвалах во время обстрелов детских садиков», - вспомнила Лантратова.

Она отметила, что ВСУ неоднократно атаковали педагогов и тех, кто организует образовательный процесс, что также противоречит всем нормам международного права. Боевики атаковали и объекты культурного наследия, как это было с музеем-панорамой в Севастополе.

«Какое количество храмов страдает - даже ударе по Киево-Печерской лавре - что бы они не говорили, есть прямые доказательства чья это была ракета», - сказала уполномоченный.

Она вспомнила, как после удара по общежитию колледжа в Старобельске иностранные журналисты пытались найти там военные объекты. В итоге они нашли окровавленные игрушки и конспекты детей. А также - фрагменты того иностранного оружия, которым наносились удары.

«Ведь на этих обломках написано - откуда. На деньги налогоплательщиков тех стран и осуществляются удары. Дети погибли на деньги налогоплательщиков тех стран. Это очень страшно», - объяснила Лантратова.

Она объяснила, что каждодневные удары ВСУ по мирным жителям аппарат уполномоченного по правам человека фиксирует. В письменной форме направляется уведомление во все международные структуры и инстанции.

«Потому, что бумага - сохраняется. И я уверена, что рано или поздно мы ответ получим. И уже есть реакции - были ответы от Верховного комиссара ООН по правам человека. У нас запросили материалы, мы их предоставили. И эту работу мы будем продолжать», - заключила Лантратова.

Ранее уполномоченный по правам человека рассказала Zvezdanews, что Россия и Украина в ближайшее время могут провести новый обмен пленными. По ее словам, сейчас ведутся переговоры по двум направлениям - обмену военнопленными и возвращению гражданских лиц, находящихся на территории, подконтрольной киевскому режиму.