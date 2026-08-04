Враг потерял более 355 боевиков в зоне ответственности ГрВ «Центр»

Минобороны России сообщило о том, что за сутки ведения боевых действий в зоне ответственности группировки «Центр» ВСУ потеряли более 355 боевиков. В ходе этих боев подразделения группировки заняли более выгодные рубежи и позиции.

Также противник лишился четырех боевых бронированных машин и пятнадцати автомобилей. Уничтожено два орудия полевой артиллерии неприятеля, добавили в МО РФ.

Отмечено, что за эти сутки удалось нанести огневое поражение формированиям семи украинских бригад, а также боевикам и технике штурмового полка ВСУ. Это произошло в районах населенных пунктов Доброполье, Дружковка, Грузское, Новогригоровка, Анновка, Водянское, Белозерское (ДНР), а также Новопавловка, Ивановка и Райполе (Днепропетровская область).

Помимо этого, сообщается о взятии под контроль населенного пункта Бакшеевка в Харьковской области. Российское оборонное ведомство также опубликовало кадры боев за это село.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.