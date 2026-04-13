МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Пентагоне запланировали нарастить закупки ракет PrSM в 3,5 раза

Ракеты были разработаны для замены устаревающих систем ATACMS и, как утверждается, обладают повышенной дальностью и точностью.
Сергей Дьячкин 13-04-2026 08:04
© Фото: Ssgt. Madelyn Keech, Dod, Global Look Press

Пентагон хочет в 3,5 раза увеличить расходы на закупку новейших высокоточных ракет PrSM. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на бюджетные документы Министерства войны США.

Впервые американские военные применили это оружие в боевых условиях месяц назад в ходе операции против Ирана. Снаряды были разработаны для замены устаревающих систем ATACMS. Сообщалось, что ракеты PrSM обладают повышенной дальностью и точностью.

Согласно документам, изученным агентством, в 2027 финансовом году ВС США планируют потратить на закупку PrSM 1,92 миллиарда долларов. При этом в 2026 году на эти цели было выделено лишь 546 миллионов долларов. Новый запрос подразумевает увеличение финансирования в 3,5 раза.

Испытания PrSM начались в декабре 2024 года. На тот момент американская армия не имела в своем арсенале оружия, способного осуществлять дальние атаки, включая гиперзвуковое. Однако подобные системы активно использовались в Москве и Пекине. Сообщалось, что модификация PrSM имеет дальность до 1 000 километров. Поставить ее на вооружение планировалось к 2028 году. В США также заявили, что предполагается разработка новой версии с дальностью до 1 500 километров.

До этого сообщалось, что Соединенные Штаты Америки потратили на конфликт с Ираном больше 42 миллиардов долларов. Согласно брифингу Пентагона перед американским конгрессом, первые шесть дней военной операции стоили Вашингтону 11,3 миллиарда долларов, а каждый последующий день конфликта обходится США еще в миллиард.

ВС США приостановили наступательные операции против Ирана в соответствии с режимом прекращения огня. При этом, как заявили в Центральном командовании ВС США, американские войска остаются на своих позициях и готовы возобновить боевые действия в случае необходимости. Глава Пентагона Пит Хегсет ранее подтвердил аналогичную позицию. Он заявил, что войска готовы возобновить наступление в любой момент, используя «любой необходимый комплекс мер».

#в стране и мире #ракеты #сша #Пентагон #Ближний Восток #военные заказы #PrSM #АТАСМS #министерство войны
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
2
Главное управление боевой подготовки
3
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
4
Подводный флот России. 120 лет
5
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
6
Броневики СВО. Часть 2
7
Российские буксиры. Часть 1
8
Военная приемка. 500-й выпуск
9
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
10
Оружие Египта
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 