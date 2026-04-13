В Пентагоне запланировали нарастить закупки ракет PrSM в 3,5 раза

Пентагон хочет в 3,5 раза увеличить расходы на закупку новейших высокоточных ракет PrSM. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на бюджетные документы Министерства войны США.

Впервые американские военные применили это оружие в боевых условиях месяц назад в ходе операции против Ирана. Снаряды были разработаны для замены устаревающих систем ATACMS. Сообщалось, что ракеты PrSM обладают повышенной дальностью и точностью.

Согласно документам, изученным агентством, в 2027 финансовом году ВС США планируют потратить на закупку PrSM 1,92 миллиарда долларов. При этом в 2026 году на эти цели было выделено лишь 546 миллионов долларов. Новый запрос подразумевает увеличение финансирования в 3,5 раза.

Испытания PrSM начались в декабре 2024 года. На тот момент американская армия не имела в своем арсенале оружия, способного осуществлять дальние атаки, включая гиперзвуковое. Однако подобные системы активно использовались в Москве и Пекине. Сообщалось, что модификация PrSM имеет дальность до 1 000 километров. Поставить ее на вооружение планировалось к 2028 году. В США также заявили, что предполагается разработка новой версии с дальностью до 1 500 километров.

До этого сообщалось, что Соединенные Штаты Америки потратили на конфликт с Ираном больше 42 миллиардов долларов. Согласно брифингу Пентагона перед американским конгрессом, первые шесть дней военной операции стоили Вашингтону 11,3 миллиарда долларов, а каждый последующий день конфликта обходится США еще в миллиард.

ВС США приостановили наступательные операции против Ирана в соответствии с режимом прекращения огня. При этом, как заявили в Центральном командовании ВС США, американские войска остаются на своих позициях и готовы возобновить боевые действия в случае необходимости. Глава Пентагона Пит Хегсет ранее подтвердил аналогичную позицию. Он заявил, что войска готовы возобновить наступление в любой момент, используя «любой необходимый комплекс мер».