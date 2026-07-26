NYT: Трамп отменил расширение операции против Ирана из-за истощения ПВО

Американский президент Дональд Трамп отменил расширение военной операции против Ирана. Об этом сообщает The New York Times.

Решение главы Белого дома связано с истощением запасов оружия, отмечает Life.ru. Известно, что Соединенные Штаты столкнулись с истощением ресурсов систем противовоздушной обороны.

Пентагон опасается критического снижения арсенала ракет-перехватичиков Patriot. Эти средства защиты необходимы американским базам на Ближнем Востоке. В Белом доме считают, что новая фаза операции создаст чрезмерную нагрузку на уже существующие системы обороны.

Трамп обсудил вопрос запасов вооружений с высшими советниками и членами кабинета. Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн считает, что возобновление масштабных боев против Исламской Республики приведет к критическому уровню запасов ракет-перехватчиков.

Ранее сообщалось, что США впервые за 30 лет возобновят закупки старых ракет ЗРК Patriot. По информации TWZ, причина этому - максимальное наращивание производства ракет-перехватчиков типов PAC-2 и PAC-3, а также дополнительный способ пополнения запасов. Происходит это на фоне сохраняющихся опасений по поводу достаточности американских запасов высокоэффективных зенитных перехватчиков и других важных боеприпасов, которые были истощены в ходе конфликта с Ираном.