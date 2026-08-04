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Львова-Белова рассказала о состоянии пострадавших под Геленджиком детей

По словам омбудсмена, одному ребенку сделали операцию, еще двое обследуют из-за осколочных ранений.
Сергей Дьячкин 04-08-2026 13:37
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Трое детей, пострадавших от атаки ВСУ на село Архипо-Осиповка в Геленджике, все еще в больнице. Об этом сообщила Zvezdanews уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

По ее словам, одному ребенку сделали операцию, двое других обследуются из-за осколочных ранений. Омбудсмен также сообщила, что число детей, погибших в результате удара украинских боевиков, увеличилось до четырех.

«Мы держим руку на пульсе, на связи с региональным уполномоченным (по правам ребенка - Прим.ред.). Всю необходимую помощь, которая потребуется, мы обязательно окажем и детям, и их семьям», - рассказала Львова-Белова.

Накануне оперштаб Краснодарского края сообщал о семи погибших в результате атаки украинского БПЛА в Геленджике. По данным оперативного штаба, в числе погибших было трое детей. 40 человек получили различные травмы. В медучреждения госпитализировали 21 человека, еще 19 пострадавшим необходимую помощь оказали амбулаторно.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев до этого заявил, что число погибших из-за удара ВСУ в Геленджике выросло до шести человек. Он отметил, что трое из них - дети. На тот момент семнадцать пострадавших доставили в медучреждения. Кондратьев подчеркнул, что им оказывают всю необходимую помощь.

#Краснодарский край #Лечение #больница #медики #наш эксклюзив #омбудсмен #Геленджик #уполномоченный по правам ребенка #мария львова-белова #Киевский режим #удар ВСУ #Архипо-Осиповка
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