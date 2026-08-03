В оперштабе сообщили о росте числа погибших из-за удара ВСУ в Геленджике

Количество погибших при атаке украинских боевиков на село Архипо-Осиповка в Геленджике возросло до семи. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края в официальном Telegram-канале.

«Число погибших из-за атаки БПЛА в Архипо-Осиповке увеличилось до 7 человек. В числе погибших трое детей. 40 человек получили различные травмы», - говорится в публикации.

В оперативном штабе уточнили, что в медучреждения госпитализировали 21 человека. Еще 19 пострадавшим необходимую помощь оказали амбулаторно.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее заявил, что число погибших из-за удара ВСУ в Геленджике выросло до шести человек. Он отметил, что трое из них - дети. На тот момент семнадцать пострадавших доставили в медучреждения Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа. Кондратьев подчеркнул, что им оказывают всю необходимую помощь.