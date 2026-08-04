Роспотребнадзор ограничил продажу воды и напитков из Армении

В России приостановили продажу еще более 70 тысяч бутылок воды и безалкогольных напитков, произведенных в Армении. Ограничения введены по поручению Роспотребнадзора из-за выявленных нарушений обязательных требований к продукции, пишет RT.

Как сообщили в Центре развития перспективных технологий, государственная система маркировки «Честный знак» заблокировала реализацию отдельных партий минеральной лечебно-солевой воды BJNI («БЖНИ»), природной питьевой воды «Просто Азбука», включая детскую. А также газированного напитка «Мохито» торговой марки DARBAS.

Уточняется, что запрет распространяется только на партии, выпущенные в определенные даты. Остальная продукция этих брендов не подпадает под ограничения и может реализовываться в обычном порядке.

Ранее в России уже были приостановлены продажи почти 37 миллионов бутылок армянской минеральной воды «Джермук». Кроме того, ограничения коснулись ввоза отдельных партий армянского алкоголя и цветов, не соответствовавших установленным требованиям.

Напомним, Россельхознадзор объявил об ограничении поставок армянской молочной продукции на прилавки российских торговых точек с 27 июля. Сообщалось также, что Армения может лишиться до 80% дохода от продажи абрикосов в случае ухода с российского рынка.