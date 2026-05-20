Россельхознадзор ввел ограничения на цветы из Армении

Новые правила вступят в силу с 22 мая.
Константин Денисов 20-05-2026 21:18
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Россельхознадзор с 22 мая ограничит ввоз цветов из Армении. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Решение принято для защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России», - говорится в сообщении.

Новые правила будут действовать до окончания инспекции тепличных хозяйств и завершения анализа ее результатов.

Ранее Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов Армении предоставил гарантии безопасности продукции. Однако выявление карантинных случаев продолжается: 77% из 135 проверок с положительным результатом в 2025 году пришлись на долю цветов из Армении.

Глава Совбеза РФ Сергей Шойгу на заседании 20 мая заявил, что последние шаги Армении не отвечают духу сотрудничества с РФ.

