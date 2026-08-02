Армения рискует потерять 80% дохода от продажи абрикосов из-за ухода с российского рынка

Армения может лишиться до 80% дохода от продажи абрикосов в случае ухода с российского рынка. Об этом сообщает РИА Новости.

В 2025 году импорт армянских абрикосов в Россию принес Армении 12,2 млн долларов. При этом на Россию из них пришлись 10,3 млн. Таким образом, доля российского рынка составила 89,3%.

Другими поставщиками абрикосов в Россию являются Грузия, Белоруссия и ОАЭ. Однако их суммарная доля выручки едва превысила 800 тысяч долларов.

Ранее Россельхознадзор объявил об ограничении поставок армянской молочной продукции на прилавки российских торговых точек с 27 июля. В ведомстве пояснили, что решение принято в связи с наличием большого количества санитарных нарушений.

2 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о своей отставке. В июне его партия «Гражданский договор» победила на выборах.