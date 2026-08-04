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Артиллерист: у врага нет возможности идти на прорывы под Добропольем

Командир «Града» заметил, что все попытки неприятеля прорываться успешно останавливаются.
Андрей Вакула 04-08-2026 13:53
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Корреспондент Zvezdanews Андрей Вакула работает в зоне проведения специальной военной операции. На этот раз он пообщался с артиллеристами из 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Один из них, командир боевой машины РСЗО «Град» Сергей Кириченко, рассказал ему о попытках боевиков прорываться на позиции для ротации в районе Доброполья. 

«Все останавливаем. У них возможности нет на прорывы. Все удерживаем. Продвигаемся также вперед», - отметил он. 

В качестве примера командир взвода боевых машин реактивных систем залпового огня Александр Кузин рассказал, как «Град» отработал по неприятелю полным пакетом. Групповая цель была соответствующая - до 10 единиц техники и до 30 украинских боевиков. 

Ранее командир «Града» из Бурятии рассказал, как удалось отбиться от 7 FPV-дронов. Это было сделано при помощи средств радиоэлектронной борьбы. Также противник прислал один тяжелый коптер со сбросами, но он был сбит огнем стрелкового оружия.

Работают по неприятелю и другие боевые машины РСЗО. Так, в российском оборонном ведомстве сообщили, что 220-миллиметровый «Ураган» сорвал ротацию ВСУ на Краснолиманском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#артиллерия #РСЗО #Град #наш эксклюзив #Реактивная артиллерия #Украинские боевики #Доброполье #Попытки ротации #Прорывы
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