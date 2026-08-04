Артиллерист: у врага нет возможности идти на прорывы под Добропольем

Корреспондент Zvezdanews Андрей Вакула работает в зоне проведения специальной военной операции. На этот раз он пообщался с артиллеристами из 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Один из них, командир боевой машины РСЗО «Град» Сергей Кириченко, рассказал ему о попытках боевиков прорываться на позиции для ротации в районе Доброполья.

«Все останавливаем. У них возможности нет на прорывы. Все удерживаем. Продвигаемся также вперед», - отметил он.

В качестве примера командир взвода боевых машин реактивных систем залпового огня Александр Кузин рассказал, как «Град» отработал по неприятелю полным пакетом. Групповая цель была соответствующая - до 10 единиц техники и до 30 украинских боевиков.

Ранее командир «Града» из Бурятии рассказал, как удалось отбиться от 7 FPV-дронов. Это было сделано при помощи средств радиоэлектронной борьбы. Также противник прислал один тяжелый коптер со сбросами, но он был сбит огнем стрелкового оружия.

Работают по неприятелю и другие боевые машины РСЗО. Так, в российском оборонном ведомстве сообщили, что 220-миллиметровый «Ураган» сорвал ротацию ВСУ на Краснолиманском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.