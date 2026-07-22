Командир «Града» из Бурятии рассказал, как удалось отбиться от 7 FPV-дронов

Корреспондент Zvezdanews Павел Кольцов работает в зоне проведения специальной военной операции. На этот раз он пообщался с воинами-забайкальцами из 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток». Командир боевой машины РСЗО «Град» с позывным Пчеловод рассказал, как расчету и бойцам прикрытия удалось отбиться от семи FPV-дронов противника.

«Прилетел FPV. В течение минуты - еще шесть штук», - вспоминает Пчеловод.

Он добавил, что, помимо беспилотников-камикадзе, противник прислал еще тяжелый коптер со сбросами. Но все дроны были уничтожены. Большую часть БПЛА удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы - какие-то упали и взорвались где попало.

Что же до тяжелого коптера неприятеля, то он был уничтожен из стрелкового оружия. При этом он упал на землю, но не взорвался, отметил командир боевой машины.

Также Пчеловод показал свое личное средство против дронов - старую, но надежную советскую двустволку ИЖ-58. Он отметил ее легкость. Командир «Града» уточнил, что для борьбы с дронами использует дробь номер три и номер один.

Ранее сообщалось, что расчет российского «Града» уничтожил пункт управления дронами ВСУ в Сумской области. Удар 122-миллиметровыми реактивными снарядами наносился в темное время суток.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.