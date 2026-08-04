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Росстат назвал регионы с самой высокой средней зарплатой

Самый высокий доход у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, Магаданской области и Чукотки.
Сергей Дьячкин 04-08-2026 13:16
© Фото: Dmitry Chasovitin, Global Look Press, Global Look Press

Средняя заработная плата свыше 200 тысяч рублей в мае 2026 года отмечена в трех субъектах России. К таким выводам пришел ТАСС, изучив данные Росстата.

Из материала следует, что в мае текущего года средняя зарплата более 200 тысяч зафиксирована в Ямало-Ненецком автономном округе, там средний доход доходит до 205,3 тысячи рублей. На втором месте Магаданская область со средней зарплатой в 214,4 тысячи рублей. Замыкает тройку Чукотский автономный округ с 260,7 тысячи рублей. При этом средняя месячная зарплата в мае составила по стране 110 216 рублей.

В конце июня агентство выяснило, что среднемесячный заработок жителя столицы в 2026 году составил порядка 219,6 тысячи рублей. Исходя из данных Росстата, в 2021 году среднемесячный заработок москвичей составлял порядка 116,3 тысячи рублей. Таким образом, прибавка превысила 103 тысячи рублей. В целом по России средняя номинальная зарплата по итогам марта этого года остановилась на отметке 112 654 рубля, что почти вдвое меньше московского уровня.

До этого доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказывала агентству, что с 2016 года в России средняя заработная плата увеличилась в три раза. В 2025 году она достигла 100 360 рублей. Эксперт обратила внимание, что в три раза за период с 2016 по 2025 год увеличился размер МРОТ.

#Экономика #чукотский ао #Магаданская область #деньги #зарплата #статистика #Доход #работа #Росстат #Ямало-Ненецкий автономный округ
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