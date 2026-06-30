Москвичи стали зарабатывать почти вдвое больше среднего по России

Среднемесячный заработок жителя столицы в 2026 году составил порядка 219,6 тысячи рублей. Об этом рассказал ТАСС, ознакомившись с официальными данными Росстата.

Отмечается, что 2021 году среднемесячный заработок жителя столицы составлял порядка 116,3 тысячи рублей. Таким образом, прибавка превысила 103 тысячи рублей.

В целом по Российской Федерации средняя номинальная зарплата по итогам марта этого года остановилась на отметке 112 654 рубля, что почти вдвое меньше московского уровня.

С 2016 года в России средняя заработная плата увеличилась в три раза. Эксперт также отметил, что за период с 2016 по 2025 год минимальный размер оплаты труда увеличился в три раза.

Ранее в РФ назвали отрасли с зарплатой свыше 200 тысяч рублей. Главной областью в этом списке стала сфера информации и связи. Также в числе самых высокооплачиваемых оказались нефтегазодобыча, воздушный и космический транспорт и производство табачных изделий.