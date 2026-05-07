За десять лет средняя зарплата в России выросла в три раза

С 2016 года в России средняя заработная плата увеличилась в три раза. В 2025 году она достигла 100 360 рублей. Об этом ТАСС рассказала доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Эксперт обратила внимание, что аналогичного показателя достиг и МРОТ в период с 2016 по 2025 год.

«А накопленная инфляция, по официальным источникам, за этот же период составила 147,4%. Очевидно, что рост средней заработной платы и МРОТ опередил уровень инфляции», - отметила Иванова-Швец.

Ранее Росстат составил список регионов с самой высокой средней зарплатой в январе. Лидером по уровню оплаты стала Чукотка.