Мать убитых в Паттайе россиян назвала их героями

Мать погибших в Таиланде россиян выразила благодарность своим детям за их героический поступок, который, по ее мнению, остановил серию убийств в окрестностях курортного города. Об этом она написала в соцсетях.

Если благодаря расследованию трагедии удалось остановить тех, кто мог продолжать убивать, значит, их жизнь спасла множество других жизней, отметила Зарина Назимова. По словам матери, для нее Диана и Рома навсегда останутся героями.

Глава МИД Таиланда Сихасак Пхуангкеткеу ранее отметил, что такое преступление, как убийство брата и сестры Назимовых в Паттайе, наносит серьезный ущерб доверию туристов. Власти страны выразили соболезнования послу России в Таиланде.

Ранее стало известно об исчезновении 22-летней девушки и ее 17-летнего брата из России в Таиланде. Они покинули дом ночью 26 июля и не вернулись. Во время поисковых работ обнаружили их поврежденный мотоцикл.

31 июля арестовали подозреваемых в похищении россиян, которые потом признались в убийстве. Они рассказали, что застрелили молодого человека и избили его сестру, отчего она умерла. Премьер Таиланда Анутхин Чанвиракун заверил, что виновные понесут самое строгое наказание. По мнению юриста, им грозит смертная казнь.