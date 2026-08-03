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Власти Таиланда заявили об ущербе туризму из-за убийства двух россиян

Премьер и глава МИД Таиланда позвонили послу РФ, чтобы выразить соболезнования.
Владимир Рубанов 03-08-2026 09:44
© Фото: siamchonnew, Х

Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун и министр иностранных дел страны Сихасак Пхуангкеткеу позвонили российскому послу Евгению Томихину и выразили соболезнования в связи с убийством двух граждан России в Паттайе. Об этом сообщил глава МИД Таиланда.

Пхуангкеткеу отметил, что случившееся негативно сказалось на туристической отрасли страны. Преступления такого рода подрывают доверие туристов, признал дипломат. По словам министра, убийство россиян в Паттайе стало ударом по имиджу страны как популярного туристического направления.

Как отмечается, премьер-министр Анутхин Чанвиракун лично посетил место преступления. Он поручил властям привлечь виновных к ответственности и принять дополнительные меры для обеспечения безопасности туристов. Чанвиракун подчеркнул, что нужно предпринять решительные действия для предотвращения подобных случаев в будущем.

Глава МИД добавил, что, несмотря на все меры безопасности, всегда существуют криминальные элементы, которые могут воспользоваться уязвимостью людей. Он призвал правительство усилить работу в этом направлении.

В Паттайе 26 июля пропали 22-летняя девушка из России и ее несовершеннолетний брат. Полиция задержала подозреваемых 31 июля. Это 43-летний Тхану Кыттхонг и 39-летний Тхонгчай Синин. Они признались в убийстве и рассказали, что хотели украсть мотоцикл, но молодые люди начали сопротивляться. Мотоцикл нашли закопанным недалеко от кладбища в провинции Чонбури. Тела убитых обнаружили спустя несколько дней.

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