Убийц двоих россиян в Таиланде могут казнить

Таиландское законодательство предусматривает высшую меру наказания за убийство в Паттайе двух россиян. Это смертная казнь, рассказала aif.ru юрист Мария Ярмуш.

Эксперт считает, что помилование в этом случае маловероятно. По ее словам, это важно для страны, потому что убийство иностранцев наносит ущерб туристической привлекательности Таиланда. Ярмуш отметила, что трагедия вызвала волну протестов среди местного населения. Тайцы требуют смертной казни для преступников, которые, помимо россиян, предположительно убили троих граждан Таиланда.

Юрист считает, что процесс будет показательным. Премьер-министр страны выразил соболезнования российскому послу. Важно, что преступников удалось быстро задержать. Сейчас полиция собирает доказательства их вины для передачи дела в суд. Власти пообещали, что преступники понесут самое суровое наказание.

Ярмуш ожидает, что судебные и исполнительные инстанции не станут затягивать с исполнением приговора. После завершения всех судебных процедур и исключения возможности обжалования вердикт вступит в силу и будет приведен в исполнение в течение полугода-года после оглашения. Такой срок необходим для предотвращения возможных судебных ошибок.

Для исполнения смертной казни, вероятно, будут использованы гуманные методы, чтобы сохранить репутацию цивилизованного государства, считает эксперт. Приемлемым способом считается смертельная инъекция.

В Паттайе 26 июля без вести пропали 22-летняя россиянка и ее 17-летний брат. Полиция задержала двух подозреваемых. Они признались в убийстве и сообщили, что планировали угнать мотоцикл, но молодые люди оказали сопротивление. Спустя несколько дней нашли тела погибших.