МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Убийц двоих россиян в Таиланде могут казнить

Юрист считает, что процесс над подозреваемыми будет показательным.
Владимир Рубанов 03-08-2026 13:31
© Фото: MahalaxmiRaman, Х

Таиландское законодательство предусматривает высшую меру наказания за убийство в Паттайе двух россиян. Это смертная казнь, рассказала aif.ru юрист Мария Ярмуш.

Эксперт считает, что помилование в этом случае маловероятно. По ее словам, это важно для страны, потому что убийство иностранцев наносит ущерб туристической привлекательности Таиланда. Ярмуш отметила, что трагедия вызвала волну протестов среди местного населения. Тайцы требуют смертной казни для преступников, которые, помимо россиян, предположительно убили троих граждан Таиланда.

Юрист считает, что процесс будет показательным. Премьер-министр страны выразил соболезнования российскому послу. Важно, что преступников удалось быстро задержать. Сейчас полиция собирает доказательства их вины для передачи дела в суд. Власти пообещали, что преступники понесут самое суровое наказание.

Ярмуш ожидает, что судебные и исполнительные инстанции не станут затягивать с исполнением приговора. После завершения всех судебных процедур и исключения возможности обжалования вердикт вступит в силу и будет приведен в исполнение в течение полугода-года после оглашения. Такой срок необходим для предотвращения возможных судебных ошибок.

Для исполнения смертной казни, вероятно, будут использованы гуманные методы, чтобы сохранить репутацию цивилизованного государства, считает эксперт. Приемлемым способом считается смертельная инъекция.

В Паттайе 26 июля без вести пропали 22-летняя россиянка и ее 17-летний брат. Полиция задержала двух подозреваемых. Они признались в убийстве и сообщили, что планировали угнать мотоцикл, но молодые люди оказали сопротивление. Спустя несколько дней нашли тела погибших.

#в стране и мире #расследование #Туристы #Задержание #суд #Приговор #Юрист #Таиланд #следствие #Смертная казнь #паттайя #высшая мера наказания
1
«Курьер». Наземный. Робототехнический
2
330 лет ВМФ. Разговор с Главкомом
3
«Войска БПС группировки «Север»
4
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
5
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
6
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
7
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
8
УБИМ. Три машины в одной броне
9
Наземные беспилотники инженерных войск
10
БПЛА для войск БПС
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 