WSJ: Тайвань и США проводят тайные военные учения

Руководство Тайваня и военные США проводят учения, информация о которых скрывалась от общественности. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на главу минобороны Тайваня Гу Веллингтона.

«Военное сотрудничество Тайваня с США гораздо теснее, чем вы можете себе представить», - цитирует главу ведомства издание.

По его словам, общественность видит только продажу оружия, но на самом деле сотрудничество с американцами это «многогранный процесс». Веллингтон подчеркнул, что он включает в себя гораздо больше.

«Благодаря военным обменам мы получили огромный практический боевой опыт от США», - отметил министр.

В материале отмечается, что подобное заявление отражает то, что Тайвань начинает рассказывать о долго скрывавшихся совместных военных учениях с США. В Пентагоне и Тихоокеанском командовании отказались давать журналистам какие-либо комментарии.

Китай неоднократно призывал США прекратить продавать Тайваню оружие, создавая напряженность в Тайваньском проливе. В МИД КНР отмечали, что военное взаимодействие и продажа Вашингтоном оружия Тайваню грубо нарушает принцип «одного Китая» а также три совместных китайско-американских коммюнике. По мнению китайской стороны, они наносят большой ущерб интересам суверенитета и безопасности Китая.

Заведующий сектором экономики и политики Китая ИМЭМО РАН Сергей Луконин рассказывал Zvezdanews, что Тайвань и Тайваньский пролив являются спорными территориями, и в зависимости от конкретной точки несколько государств - Китай, Тайвань, Япония, Южная Корея и частично Северная Корея - оспаривают их. Эксперт считает, что КНР лишь демонстрирует силу и влияние и противостояние до горячей фазы не дойдет, так как никто из этих стран воевать не готов. Но Луконин не отрицает риск периодических столкновений.