Министр обороны Китая пообещал сокрушить сепаратистов в Тайване

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) будет противостоять сепаратизму и попыткам внешнего вмешательства в вопрос острова Тайвань. Об этом заявил министр обороны КНР Дун Цзюнь.

«Мы всегда готовы сокрушить любые попытки вмешательства внешних сил в тайваньский вопрос», - заявил он.

Во время выступления на церемонии открытия официальной части 12-го Сяншаньского международного форума по безопасности он отметил, что НОАК выступает в качестве непобедимой силы в деле защиты национального единства и никогда не допустит реализации сепаратизма по обеспечению независимости Тайваня.

В начале месяца в Пекине на площади Тяньаньмэнь прошел военный парад в ознаменование 80-летней годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне.

Журналисты немецкой газеты Die Welt сообщили о том, что военный парад в Пекине стал предупреждением США и Тайваню о недопустимости эскалации конфликта.