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В РАН заявили, что операция Китая в Тайване до горячей фазы не дойдет

По словам заведующего сектором экономики и политики Китая ИМЭМО РАН, Южно-Китайское море, Тайвань и Тайваньский пролив являются спорными территориями.
Вероника Левшина 07-06-2026 12:23
© Фото: Chen Bin, XinHua, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Китай демонстрирует силу, начав специальную морскую операцию у берегов Тайваня. Об этом в интервью «Звезде» заведующий сектором экономики и политики Китая ИМЭМО РАН Сергей Луконин.

По его словам, Южно-Китайское море, Тайвань и Тайваньский пролив являются спорными территориями, и в зависимости о конкретной точки несколько государств - Китай, Тайвань, Япония, Южная Корея и частично Северная Корея - оспаривают их. Эксперт уточнил, что Китай претендует на практически все Южно-Китайское море.

«Он (Китай - прим. ред.) проводит это учение как будто бы в своих внутренних водах, показывая тем самым, что он контролирует эту территорию и не согласен с заявлением», - отметил Луконин.

Эксперт считает, что КНР лишь демонстрирует силу и влияние и противостояние до горячей фазы не дойдет, так как никто из этих стран воевать не готов. Однако Луконин не отрицает риск периодических столкновений.

Напомним, Китай начал специальную морскую операцию у восточного побережья Тайваня из-за одностороннего заявления Японии и Филиппин о начале диалога о делимитации морской границы.

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