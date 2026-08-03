Иран намеревался атаковать три объекта на Украине после удара по судну

Иран хотел атаковать три объекта на территории Украины в ответ на удар ВСУ по торговому судну Исламской Республики в Каспийском море. Об этом сообщает Press TV со ссылкой на военного советника иранского верховного лидера Мохсена Резаи.

С его слов, правительство Ирана изменило свое решение после того, как украинская сторона извинилась. Несмотря на это, Резаи еще раз подчеркнул, что Киев должен понести ответственность за свои действия.

Ранее представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявлял, что у Тегерана есть доказательства, что удар ВСУ по судну в Каспийском море был преднамеренным, несмотря на заверения Киева. Он обратил внимание, что Исламская Республика предпримет все необходимые меры, чтобы киевский режим ответил за свои действия.

Кроме того, в иранском внешнеполитическом ведомстве заявляли, что Украина должна компенсировать ущерб после атаки на торговое судно. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи подчеркнул, что Тегеран не заинтересован в дальнейшем обострении ситуации, но считает недопустимым любые действия, создающие угрозу гражданам и интересам его страны.