Тегеран может доказать, что удар ВСУ по иранскому судну был преднамеренным

У Тегерана есть доказательства того, что удар ВСУ по иранскому судну в Каспийском море был преднамеренным, несмотря на заверения Киева. Об этом заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

По словам дипломата, Исламская Республика предпримет все необходимые меры, чтобы киевский режим ответил за свои действия. А также чтобы подобные инциденты больше не повторялись.

Напомним, 25 июля Украина нанесла удар по иранскому торговому судну в Каспийском море в территориальных водах Российской Федерации. В результате судно взорвалось, погиб член экипажа. В МИД Ирана подчеркнули, что страна «без колебаний» будет защищать свои национальные интересы и безопасность.

Вице-спикер Меджлиса Ирана Али Никзад отметил, что Тегеран не оставит без ответа удар боевиков киевского режима по торговому судну. Он отметил, что любая точка, откуда совершается агрессия против Ирана, становится законной целью для вооруженных сил страны.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи ранее заявил украинскому коллеге Андрею Сибиге, что Киев должен возместить материальный ущерб, нанесенный иранскому судну. Аракчи подчеркнул, что Тегеран не заинтересован в дальнейшем обострении ситуации.