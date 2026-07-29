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МИД Ирана: Киев должен компенсировать ущерб после атаки на торговое судно

Иранский министр подчеркнул, что Тегеран не заинтересован в дальнейшем обострении ситуации.
Дарья Неяскина 29-07-2026 00:43
© Фото: Khalil DawoodXinHua, Global Look Press

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Украина должна возместить материальный ущерб, причиненный в результате удара по торговому судну его страны. Об этом сообщает LIFE.

По словам главы внешнеполитического ведомства, этот вопрос обсуждался во время телефонного разговора с исполняющим обязанности министра иностранных дел Украины Андреем Сибигой.

Аракчи подчеркнул, что Тегеран не заинтересован в дальнейшем обострении ситуации, но считает недопустимыми любые действия, создающие угрозу гражданам Ирана или его интересам. В связи с этим понесенные убытки должны быть компенсированы.

По словам министра, украинская сторона отметила, что удар по судну не был преднамеренным, а Сибига заверил, что Киев не заинтересован в эскалации напряженности.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что удар по иранскому коммерческому судну в Каспийском море представляет угрозу региональной безопасности.

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