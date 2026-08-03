Дроны ВСУ атаковали судно, шедшее из Турции в Новороссийск

Украинские дроны атаковали судно Nadezhda под флагом Камеруна в Черном море. Об этом сообщает турецкая газета Cumhuriyet.

Отмечается, что судно перевозило свежие фрукты и овощи из турецкого порта Самсун в Новороссийск. Со слов капитана корабля, атаку совершили шесть-семь украинских беспилотников. В результате этого на борту судна произошел пожар.

Известно, что при атаке ранения получили четыре моряка. В числе пострадавших - три гражданина Турции.

Ранее ВСУ атаковали торговый корабль Ирана в Каспийском море. После чего судно взорвалось, погиб один моряк и еще один пострадал. Эти действия киевского режима нарушили статью 2, пункта 4 Устава ООН и являются актом агрессии.

После случившегося в МИД Ирана заявили, что Киев должен компенсировать ущерб после атаки. Как подчеркнул министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи, Тегеран не заинтересован в дальнейшем обострении ситуации, но считает недопустимыми любые действия, создающие угрозу гражданам Ирана или его интересам.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала произошедшее. Она заявила, что удар по иранскому коммерческому судну в Каспийском море представляет угрозу региональной безопасности. Представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что проникновение украинских сил в акваторию Каспийского моря создает дополнительные риски для всех прикаспийских государств.