Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что удар по иранскому коммерческому судну в Каспийском море представляет угрозу региональной безопасности. Как пишет 360.ru со ссылкой на заявление спикера, действия украинской стороны свидетельствуют о попытке расширить географию конфликта.

Дипломат подчеркнула, что атаке подверглось судно, следовавшее из Астрахани с гражданским грузом.

«Совершенная киевским режимом атака на иранское коммерческое судно, шедшее из Астрахани с гражданским грузом, является актом агрессии, попирающим нормы международного права», - заявила Захарова.

Представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что проникновение украинских сил в акваторию Каспийского моря создает дополнительные риски для всех прикаспийских государств. Она подчеркнула, что этот регион должен оставаться территорией мира, добрососедства и сотрудничества, свободной от любых военных действий.

По данным МИД Ирана, 25 июля украинские силы атаковали иранское торговое судно в Каспийском море. В результате произошедшего взрыва погиб один член экипажа. В Тегеране заявили, что оставляют за собой право на ответные действия.

Ранее Захарова заявила, что Киевский режим планомерно превращает Киево-Печерскую лавру в место поклонения сатане*. По словам спикера, на территории священного для огромного количества православных людей места украинские власти планируют организовать «национальный пантеон», состоящий из захоронения главарей националистических группировок.

* Международное движение сатанизма признано экстремистским и запрещено на территории Российской Федерации, оно также включено в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.