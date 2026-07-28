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Захарова: атака Киева на судно Ирана расширяет географию террора

В российском МИД заявили, что атака на иранское коммерческое судно в Каспийском море создала риски для безопасности всего региона.
Тимур Юсупов 28-07-2026 20:06
© Фото: Мурад Оруджев, РИА Новости

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что удар по иранскому коммерческому судну в Каспийском море представляет угрозу региональной безопасности. Как пишет 360.ru со ссылкой на заявление спикера, действия украинской стороны свидетельствуют о попытке расширить географию конфликта.

Дипломат подчеркнула, что атаке подверглось судно, следовавшее из Астрахани с гражданским грузом.

«Совершенная киевским режимом атака на иранское коммерческое судно, шедшее из Астрахани с гражданским грузом, является актом агрессии, попирающим нормы международного права», - заявила Захарова.

Представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что проникновение украинских сил в акваторию Каспийского моря создает дополнительные риски для всех прикаспийских государств. Она подчеркнула, что этот регион должен оставаться территорией мира, добрососедства и сотрудничества, свободной от любых военных действий.

По данным МИД Ирана, 25 июля украинские силы атаковали иранское торговое судно в Каспийском море. В результате произошедшего взрыва погиб один член экипажа. В Тегеране заявили, что оставляют за собой право на ответные действия.

Ранее Захарова заявила, что Киевский режим планомерно превращает Киево-Печерскую лавру в место поклонения сатане*. По словам спикера, на территории священного для огромного количества православных людей места украинские власти планируют организовать «национальный пантеон», состоящий из захоронения главарей националистических группировок.

* Международное движение сатанизма признано экстремистским и запрещено на территории Российской Федерации, оно также включено в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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