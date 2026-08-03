В России спрос на наличные достиг максимума с начала года

Объем наличных в обращении в России увеличился на 643,4 миллиарда рублей в июле. Это на 43,1% больше, чем в июне. Об этом свидетельствуют данные Центробанка.

Июльский результат стал вторым по величине с начала года, подчеркивает Life.ru. Больше было только в апреле, когда отток в наличность составил 678,7 млрд рублей.

В ЦБ РФ предполагают, что спрос на наличные вырос из-за случаев отключения мобильного интернета. Также это может быть связано с сезоном массовых отпусков.

Согласно июльским данным, объем наличности на руках россиян впервые в истории превысил отметку в 21,55 трлн рублей. С начала года прирост наличных составил более 2,1 трлн рублей, что достигло верхней границы прогнозного диапазона Центробанка на 2026 год.

Впервые о всплеске интереса россиян к наличным был отмечен в апреле. Связано это со сбоями работы интернета. На этом фоне ЦБ РФ порекомендовал российским банкам усилить контроль за внесением крупных сумм наличными из-за риска отмывания денег.