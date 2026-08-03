МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В России спрос на наличные достиг максимума с начала года

С начала года прирост наличных составил более 2,1 трлн рублей.
Виктория Стравинская 03-08-2026 18:34
© Фото: Oleg Spiridonov, Business Online, Globallookpress

Объем наличных в обращении в России увеличился на 643,4 миллиарда рублей в июле. Это на 43,1% больше, чем в июне. Об этом свидетельствуют данные Центробанка.

Июльский результат стал вторым по величине с начала года, подчеркивает Life.ru. Больше было только в апреле, когда отток в наличность составил 678,7 млрд рублей.

В ЦБ РФ предполагают, что спрос на наличные вырос из-за случаев отключения мобильного интернета. Также это может быть связано с сезоном массовых отпусков.

Согласно июльским данным, объем наличности на руках россиян впервые в истории превысил отметку в 21,55 трлн рублей. С начала года прирост наличных составил более 2,1 трлн рублей, что достигло верхней границы прогнозного диапазона Центробанка на 2026 год.

Впервые о всплеске интереса россиян к наличным был отмечен в апреле. Связано это со сбоями работы интернета. На этом фоне ЦБ РФ порекомендовал российским банкам усилить контроль за внесением крупных сумм наличными из-за риска отмывания денег.

#Россия #Экономика #финансы #ЦБ РФ #деньги #наличные #спрос #средства #объем наличных
1
«Курьер». Наземный. Робототехнический
2
330 лет ВМФ. Разговор с Главкомом
3
«Войска БПС группировки «Север»
4
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
5
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
6
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
7
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
8
УБИМ. Три машины в одной броне
9
Наземные беспилотники инженерных войск
10
БПЛА для войск БПС
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 