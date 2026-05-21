ЦБ посоветовал банкам усилить контроль за внесением крупных сумм наличными

ЦБ порекомендовал российским банкам усилить контроль за внесением крупных сумм наличными из-за риска отмывания денег. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

«Банкам предложено ежедневно анализировать операции клиентов, обращая особое внимание на характерные признаки, сформулированные для операций как физических лиц, так и клиентов - юридических лиц (индивидуальных предпринимателей)», - сказано в сообщении.

Отмечается, что новые меры не затронут тех физлиц, в отношении которых у банка уже есть документально подтвержденная информация о материальном положении, деловой репутации и происхождении средств.

Ранее регулятор сообщил о резком всплеске интереса к наличным. Это связано с перебоями работы в интернете.

Также в пресс-службе ЦБ рассказали, что российские банки смогут проверять лимит карт у клиентов, не нарушая при этом банковскую тайну. Отмечается, что сам реестр не будет указывать, сколько точно карт имеется на руках у россиян.