ЦБ посоветовал банкам усилить контроль за внесением крупных сумм наличными

Ранее регулятор сообщил о резком всплеске интереса к наличным.
Дарья Неяскина 21-05-2026 14:23
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Global Look Press

ЦБ порекомендовал российским банкам усилить контроль за внесением крупных сумм наличными из-за риска отмывания денег. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора. 

«Банкам предложено ежедневно анализировать операции клиентов, обращая особое внимание на характерные признаки, сформулированные для операций как физических лиц, так и клиентов - юридических лиц (индивидуальных предпринимателей)», - сказано в сообщении. 

Отмечается, что новые меры не затронут тех физлиц, в отношении которых у банка уже есть документально подтвержденная информация о материальном положении, деловой репутации и происхождении средств. 

Ранее регулятор сообщил о резком всплеске интереса к наличным. Это связано с перебоями работы в интернете.

Также в пресс-службе ЦБ рассказали, что российские банки смогут проверять лимит карт у клиентов, не нарушая при этом банковскую тайну. Отмечается, что сам реестр не будет указывать, сколько точно карт имеется на руках у россиян. 

#в стране и мире #рекомендации #банк #Центробанк #наличные
